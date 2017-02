Kapel-køb giver flere p-pladser

150.000 kroner blev prisen for at Faxe Kommune kunne købe kapellet ved Faxe Sundhedscenter.

- Vi har som sådan ikke noget at bruge selve kapellet til, men det begynder at være lidt stramt med p-pladser ved Sundhedscenteret, og det var billigere for os at købe kapellet med de tilhørende 22 p-pladser end at etablere tilsvarende p-pladser andre steder, forklarer jurist Lykke Outzen fra Faxe Kommunes politiske og juridiske sekretariat.