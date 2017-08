Se billedserie Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Kærlighed kender ingen diagnoser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kærlighed kender ingen diagnoser

Faxe - 18. august 2017 kl. 12:04 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med sclerose som med så mange andre diagnoser. Der er ligeså mange forskellige sygdomsforløb, som der er patienter.

- Jeg har haft min diagnose i 21 år, Kenny har kun haft sin i tre. Alligevel er vi cirka lige dårlige, siger Janice Jensen.

Hun kører i dag på en af sclerosehospitalets små, røde scootere. Kenny har taget en kørestol.

- Til hverdag kører jeg også på scooter, forklarer Kenny Jørgensen.

- Og så kører jeg i min handicapbil, hvor speeder og bremse er håndbetjente, tilføjer han.

De kommende dage kører han nu ingen steder, for han og Janice Jensen har endnu en uge tilbage af det fire uger lange trænings-ophold på Sclerosehospitalet. Et ophold, de ikke glemmer foreløbig, for i lørdags blev Kenny og Janice viet lige der i hospitalets have.

- Vi vidste det ikke på forhånd, men vi er faktisk de første, der er blevet viet herude. Men der er andre før os, der har fundet hinanden på trænings-ophold, fortæller Kenny Jensen.

- Det var her, vi mødte hinanden for to år siden, og det er jo sygdommen og opholdet her i Haslev, der har bragt os sammen, derfor syn's vi, det var helt oplagt, siger Janice Jensen.

- Det er da lidt skægt at en fynbo og en jyde skal mødes på Sjælland, siger Janice Jensen med et skævt smil.

- Tænk, at vi skulle helt herover for at finde hinanden. Men det er jeg godt nok glad for, at vi gjorde, tilføjer hun.

Det er planen at parret skal flytte sammen i en større, handicapvenlig bolig i Esbjerg.

- Men vi kan først søge om den, når jeg er flyttet, og jeg kan reelt først flytte fra Odense, når jeg får tilkendt førtidspension, siger Kenny Jørgensen.

- Det er endnu en god ting ved sclerosehospitalet. Her er også socialrådgivere, som hjælper os med at søge hjælpemidler og alt det andet. Der er altså mange ting at holde styr på, når man er syg, siger Kenny Jørgensen.

- Og sclerosen angriber jo også korttidshukommelsen, så du hører mange her sige »Det kan jeg ikke lige huske«, siger Janice Jensen.

Skulle de glemme detaljer fra vielsen forleden, kan de nu bare spørge på sclerosehospitalet. For alle de patienter og ansatte, der var i huset på dagen, var med til ceremonien.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag 18. august.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink