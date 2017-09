Jonas Kristinsson trækker sig som kandidat

- For mig at se, er projektet lige nu, at Venstre skal have borgmesterposten, men det kan ikke stå alene. Venstre er et stort parti, og vi er ikke altid enige om alt, men hvis man vil skabe sammenhold og tillid i et parti, er det også vigtigt, at man fra ledelsen og formandskabets side lytter til dem, man er uenige med, siger Jonas Kristinsson.