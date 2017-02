Se billedserie 18-årige Jeppe Stormskal på udveksling i uddannelsesøjemed i Australien. Han ønskes god tur af far Henrik (t.v.), og lærlingeansvarlig Anders Spiegelhauer (t.h.). Med i bagagen har Jeppe to soldater, som skal afleveres til de to australske lærlinge, der lige er vendt hjem efter ophold i Danmark.

Send til din ven. X Artiklen: Jeppe skal på (ud)dannelsesrejse Down Under Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeppe skal på (ud)dannelsesrejse Down Under

Faxe - 14. februar 2017 kl. 08:56 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18-årige Jeppe Storm fra Spjellerup ved Karise skal fem uger til Australien. Turen er en del af hans uddannelse hos VVS-firmaet Finn L. & Davidsen i Haslev.

- Jeg har set, at det bliver over 50 grader, når jeg lander derovre, så det skal jeg helt sikkert lige vende mig til, men ellers glæder jeg mig bare rigtig meget. Det er dejligt at få et skub i røven, og jeg kan godt lide, at der er en god mening med, at jeg tager af sted. Og så har jeg taget en uges ferie derovre, så jeg kan komme lidt rundt og opleve landet, siger han.

Kulturforståelsen er desuden en integreret del af udvekslingsprogrammet.

- Vi har lige haft australske lærlinge, og de har været med på ture til blandt andet Amalienborg for at se garderhusarerne. De syntes det var godt at se, at vi passer godt på deres Mary. Tværfaglighed og tværkulturel forståelse er en del af programmet hos os, fortæller Anders Spiegelhaur, lærlingeansvarlig hos Finn L. & Davidsen i Haslev.

Lidt spionage Jeppe Storm skal arbejde for et stort entreprenørfirma i Melbourne, som har over 600 ansatte. Til sammenligning har Finn L. & Davidsen 120 ansatte.