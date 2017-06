Se billedserie For Martin Torp begyndte interessen for fiskeri med ture ud til farfars garn. I dag sælger han fiskestænger til snartsagt alle formål. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Jagt er en stille omvej til familietid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jagt er en stille omvej til familietid

Faxe - 21. juni 2017 kl. 14:06 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har skudt én kronhjort i de knap 20 år, han har haft jagttegn.

- Og jeg tror faktisk, jeg lader det blive ved det. Jeg vil meget hellere skyde vildsvin i Sverige. Der kan jeg også være sammen med familien. Sidste år var den ældste datter på ni med, da jeg skød et vildsvin, og det var en rigtig god oplevelse at have sammen, fortæller Martin Torp.

Han er 37 år og købte for næsten præcis et år siden jagt- og outdoor-shoppen hos Mertz i Faxe. En butik, hans far drev først i Store Heddinge og siden i Faxe, inden han solgte den til Mertz.

- Og så var det altså, at ejeren af Mertz sidste år spurgte mig, om jeg var interesseret i at købe jagt- og outdoor-delen. Og så slog jeg til, fortæller Martin Torp.

- Og hvis du bruger penge på at rejse til Polen for at gå på jagt, så er mit bud, at du også bruger penge på, at du selv er klædt ordentlig på til turen, siger Martin Torp.

Han er selv en omvandrende reklamesøjle for butikkens varer - uanset at han ikke jager noget levende, når han er på arbejde.

- Jeg er vild med kundernes gode historier. I dag var der lige en, der skulle fortælle om den buk, han lige har skudt. Det, synes jeg, er sjovt.

- Den jagt, jeg lejer ved Store Heddinge, hvor jeg bor, deler jeg med to andre. De seneste to år har jeg ikke skudt nogen buk der, men sidste år skød min kammerat sin første; og at se hans glæde, det var simpelthen så stort, tilføjer Martin Torp.

Selv er han blevet ganske bidt af jagten på vildsvin. Og med alt andet, familien Torp nedlægger, så bliver det spist.

- Det minder om oksekød i konsistensen, men smager mere af svinekød, dog med lidt vildt-kant, siger Martin Torp.

Hans egen outdoor-karriere begyndte som knægt i farfars båd.

- Så kom jeg med ud og røgte garnene, og så fiskede jeg lidt på stang. Vi tog altid kun det med hjem, der skulle spises, og det holder jeg altså fast ved endnu, tilføjer Martin Torp.

Det mærkede den ni-årige datter også på fisketur i Sverige.

- Jeg troede ærligt talt, at hun havde fået bundhug, men hun havde altså fået en gedde på krogen. Så var der jo ikke andet at gøre end at stege den som filet'er, fortæller Martin Torp.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i weekend-tillægget i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge lørdag 17. juni og i Sjællandske Næstved samme dag.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/e-avis?utm_source=faxe&utm_medium=SN&utm_campaign=loginside