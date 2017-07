Insidere stjal to rallybiler

De fleste indbrud foregår ved, at tyvene brækker et vindue op, men det var anderledes gennemtænkt, da der var indbrud i en landejendom på Skovholmslundvej i Troelstrup i weekenden.

Her er tyvene nemlig kravlet igennem nogle luger for at komme ind på kontoret i en lade, der var indrettet som bilværksted.

Ved indbruddet blev der nemlig udover To vinkelslibere, to slagnøgler, to skruemaskiner af mærket Bosch og et Migatronic svejseværk også stjålet to rallybiler.