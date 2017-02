Hybler skal rumme svage unge

De seks hybler indrettes i de tidligere sygeplejeboliger på anden sal.

Faxe - 16. februar 2017 kl. 16:13

Med knap 2,5 millioner kroner i støtte fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen i ryggen skal Faxe Kommune nu i gang med at etablere »ungehybler« på anden sal af Faxe Sundhedscenter.

Det er tanken, at der etableres boliger til seks unge i et bofællesskab, hvor det også er muligt at yde f.eks. bostøtte til de unge.

I indstillingen fra forvaltningen lyder, at etableringen af ungehybler på Faxe Sundhedscenter kan fungere som et lokalt alternativ til anbringelse »på eget værelse« uden for kommunegrænsen af unge over 15 år, som af forskellige grunde ikke længere kan bo hjemme.

- Unge med særlige behov har brug for boliger, der er til at betale, og hvor der er mulighed for at yde støtte, forklarede Camilla Meyer (S) under byrådets vedtagelse forleden.

Den samlede pris for omdannelse af andensalen på Faxe Sundhedscenter forventes at blive knap 4,4 millioner kroner. Penge, der altså delvist finansieres af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, dels knap 1,9 millioner kroner, der er tilbage fra HHF-kollegiets konkurs.

De lokaler, der nu skal omdannes til bofællesskab, har tidligere rummet sygeplejeboliger - men den udnyttelse er efterspørgslen ikke ret stor på i dag. Eneste krav, der følger med pengene fra styrelsen er, at forsøget skal skabe væsentlige og nye resultater; være nytænkende og innovativt og udvikle nye løsningsmodeller.

Derfor bliver der heller ikke tale om seks ens lejligheder. I stedet er det meningen at etagen skal indrettes i moduler og med flytbare vægge, så lokalerne kan indrettes efter de skiftende unges behov.