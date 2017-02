Hvor i alverden er du, Peter?

Se billedserie Kaffen og kringlen måtte på bordet før planlagt, mens forsamlingen ventede på Peter Mygind. Han var ikke til at få fat i, og han dukkede aldrig op.Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Faxe - 08. februar 2017 kl. 16:15 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var noget af en fuser, for de små 100 mennesker, der onsdag eftermiddag havde set frem til at høre et spændende foredrag med Peter Mygind i Æblehaven i faxe.. Foredragsholderen dukkede nemlig aldrig op, og da der var gået en time efter at programmet skulle have startet, og forsamlingen havde fået deres kaffe og kage, og Peter Mygind stadig ikke havde givet lyd fra sig, måtte arrangementet aflyses.

Snakken gik ved bordene, for hvad kunne der dog være sket, siden han ikke dukkede op? Bare han ikke var kommet noget alvorligt til, og med hans tre tilfælde af blodpropper inden for de seneste seks år, kunne bekymringerne ikke siges at være overdrevne.

Hjerteforeningens Tommy Pedersen og Ældre Sagen Faxe-Rønnedes Henning Christiansen måtte noget slukøret aflevere de penge, folk havde betalt for deres billetter, tilbage.

Senere på eftermiddagen ringede Peter Mygind dog til Tommy Pedersen, som så kunne konstatere, at Mygind i hvert fald ikke var kommet noget til.

- Han havde fået skrevet kokken 19 i sin kalender i stedet for 13.30, og så har han været på optagelser hele dagen, så han har ikke hørt sin telefon. Han var meget ked af at det. Vi har bestyrelsesmøde i Hjerteforeningen på mandag, og der skal vi drøfte, hvornår vi så eventuelt kan få besøg af ham, og så snakker jeg med Henning (Christiansen red.), om tidspunktet passer for Ældre Sagen. Men det er klart, at der skal gå et stykke tid, før han skal komme her. Vi skal lige synke denne oplevelser, fortæller Tommy Pedersen.