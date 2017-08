»Den Hvide Dame« har en enestående udsigt over løbsruten fra start- og målområdet. Tilskuere kan se mere end 70 procent af løberuten fra kanten af det store kalkbrud. Børn kan gå på fossiljagt med Geomuseum Faxe i kalkbruddet, eller gå i Biografen Kanten. Begge dele ligger lige ved start- og målområdet. Foto: Jens Dige

Send til din ven. X Artiklen: Hvide Dame løber igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvide Dame løber igen

Faxe - 16. august 2017 kl. 13:39 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Familie og Firmaidræt er klokken 10.00 lørdag 26. august for andet år arrangør af terrænløbet »Den Hvide Dame«, der i de spektakulære omgivelser i Faxe Kalkbrud bringer deltagerne op og ned og rundt i et udfordrende terræn. 225 deltog i 2016 og igen i år er løbet kun for kvinder.

- Premieren på løbet gik over al forventning, og vi fik meget positive tilbagemeldinger fra kvinderne. De syntes, det var et spændende og anderledes løb og en speciel løbeoplevelse med god stemning. Det glæder vi os til at give dette års deltagere mulighed for at opleve igen, siger Tina Rasmussen, der er formand for Faxe Familie og Firmaidræt og med i løbets arrangør-gruppe.

Den Hvide Dame kræver både gode ben og ben i næsen, for terrænet i Faxe Kalkbrud byder på bakker, ujævnt underlag og stejle stigninger.

Deltagerne kan vælge mellem to ruter, alt efter hvor lang en distance og hvor mange højdemeter man har mod på at forcere undervejs. Den korte rute på 5,5 kilometer indeholder 150 højdemeter, mens den hårde rute på 8,5 kilometer har hele 350 højdemeter.

Udfordringerne på ruterne kan godt kalde på en hjælpende hånd, når det bliver særligt stejlt, og smalle stier undervejs kræver også ekstra god opmærksomhed både på sig selv og de andre løbere. Og det var sidste års deltagere gode til.

- Jeg oplevede, at kvinderne tog meget hensyn til hinanden derude, og det kunne jeg godt lide", sagde Helle Skovgaard fra Dalby efter løbet i 2016 og fremhævede, at det var rart, at det var et rent kvindeløb.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 16. august og i Sjællandske Næstved torsdag 17. august.

Du kan købe adgang til at læse resten af dagens avis på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink