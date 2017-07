Masser af mennesker og dyr bruger hundeskoven i Haslev (billede), og nu kan hundeejerne i Faxe også glæde sig over, at de snart har et sted, hvor den kan slippe de firbenede venner løs. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Hundepark fastlagt i Faxe by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundepark fastlagt i Faxe by

Faxe - 21. juli 2017 kl. 19:44 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har i et stykke tid været politisk debat om, hvor en ny hundepark kunne placeres i Faxe. Politikerne besluttede sig for at tage borgerne med på råd og diskutere en placering på forårets dialogmøde, og selvom der ikke var det store fremmøde, blev der alligevel diskuteret hundepark på mødet.

De forskellige holdninger blev inkluderet i de forslag, der blev forelagt teknik- og miljøudvalget på deres seneste møde, og de blev præsenteret for tre mulige placeringer.

Administrationen foreslog en placering øst for Ny Strandvej mellem kirkegården og dagplejehuset, men på udvalgsmødet valgte politikerne alligevel en anden løsning.

- Vi var ikke så lune på administrationens idé, og vi mente, at det var smartest at placere hundeparken ved rensningsanlægget, for der er vist også noget hundetræning i området, siger Jørgen Egede Johannessen (V).

Det var et enigt udvalg, der valgte den nye placering af hundeparken ved rensningsanlægget, men inden borgere begynder at valfarte til arealet for at slippe menneskets bedste ven løs, skal der lige gøres klar.

- Det er et kommunalt landbrugsareal under dyrkning, så det skal lige høstes, inden arbejdet kan gå i gang med at gøre klar til en hundepark, fortæller Jørgen Egede Johannessen.

Artiklen bringes også i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag 21. juli og i Sjællandske Næstved lørdag 22. juli.

Du kan købe adgang til at læse resten af dagens avis på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink