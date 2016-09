Hofkunstneren udsmykker Kalkparken

- Det var vigtigt at lave et stærkt design. Min idé har været at fremhæve kalken, ved at åbnet op og fælde nogle af træerne langs kanten, så der kommer udsigt til kalkbruddet. Resten af parken er en introduktion til kalken og et stærkt elegant tæppe, der fremhæver bygningen Kanten, som man vil huske og komme igen efter, forklarer Ellen Schelde