Højderedningsalarm på Camp Adventure

Faxe - 17. august 2017 kl. 13:59 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken 14.51: Opdateret med kommentar fra Camp Adventure

Klokken lidt over 12.30 rykkede Midt- og Sydsjællands Brand og Redning ud med 10-12 mand i store og små redningskøretøjer til trætopbanerne på Camp Adventure ved Rønnede. Meldingen lød på højderedning af fem børn, der var fanget i 25 meters højde.

Da redningsdelegationen kom derud, var der imidlertid ikke nogen at redde, og de kunne derfor hurtigt vende næsen hjemad igen.

- Det må være en fejl, eller jeg ved ikke, hvad der kan være sket, men der var ikke nogen børn i fare. Meldingen til os kom ind via 1-1-2, så nogen må have ringet til politiet og slået alarm, siger indsatsleder Jens Kragbæk til sn.dk

Hos politiet er det også sparsomt med information om, hvad der er ført til alameringen.

- Da den er kommet ind via 1-1-2, så har vi ikke haft noget at gøre med den, men jeg fik meldingen om, at der var slået alarm - vi får alle alarmer hos os også - så jeg har kunnet følge med. Vi har ikke fået nogen meldinger om tilskadekomne eller lignende, og vi har ikke på nuværende tidspunkt fået flere oplysninger om, hvad der reelt skulle være sket, siger Jan Nielsen, vagtchef hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til sn.dk

Sn.dk har været i kontakt med Camp Adventure, som klokken 13.30 var ved at undersøge, hvad der havde udløst alarmen.

En lille time senere er der overblik over, hvad der er sket.

- Det var en lille dreng, der var oppe at klatre, og han var blevet bange og vidste ikke helt, hvordan han skulle komme videre, så han havde ringet til 1-1-2. Alarmcentralen kontaktede så os, og vi kunne fortælle dem, at han var kommet ned, så de behøvede ikke at komme, siger hun til sn.dk

Hun oplyser i øvrigt, at alle der klatrer i banerne bliver instrueret i, hvad de skal gøre, hvis de kommer i en lignende situation.

- De får et nummer til receptionen, som de kan ringe til, hvis de ikke kan få fat i en af vores instruktører. Men vi har lige skrevet ned nu, at vi skal gentage instrukserne nogle flere gange, når vi har større grupper af gæster, som det var tilfældet her, siger Louise Pedersen.

Drengen var en del af en skoleklasse, der var på besøg i trætopbanerne.