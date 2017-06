Finn Hansen (S) er glad for, at der nu kommer ekstra fokus på at hjælpe børn i familier, hvor en eller begge forældre er på kontanthjælp.

Hjælp på vej til »dyre familier«

Faxe - 08. juni 2017 kl. 16:42 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af de ting, der er rigtig svært i de fleste samfund er at bryde den sociale arv. Hvis dine forældre er akademikere er der en god chance for at du selv ender på universitetet og kommer du fra en familie af håndværkere, så siger statistikken, at du nok ikke ender som tandlæge. Men hvad hvis dine forældre er på kontanthjælp?

Tal er selvfølgelig ikke andet end tal, men i Faxe Kommune vil man nu gøre noget for børn af de forældre, der skal bruge kommunens hjælp for at klare sig i hverdagen.

Her har beskæftigelsesudvalget sammen med uddannelsesudvalget netop godkendt et projekt, der skal hjælpe de såkaldte »dyre familier«. Projektet er inspireret af et lignende projekt fra Lolland, som er udført med stor succes.

- I Lolland Kommune samkørte man alle de offentlige registre, og der fandt man ud af, at nogle familier var i systemet flere steder. De forskellige afdelinger taler ikke nødvendigvis sammen, når de udbetaler støtte til en borger, men på den her måde fandt man frem til, at der var familier, hvor forældrene modtog flere former for støtte, samtidig med, at barnet havde brug for en særlig indsats, fortæller formand for beskæftigelsesudvalget, Finn Hansen (S).

Nedsætter en gruppe

Der er afsat tre millioner kroner til projektet og til at hjælpe de unge, bliver der lavet en task force bestående af en medarbejder fra jobcentret, socialcentret og center for børn og undervisning samt en projektleder.

Task forcen skal dels hjælpe forældrene med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og dels hjælpe børnene med de udfordringer, de måtte have.

