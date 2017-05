Faxe Kommune er gode til at får borgerne hurtigt i genoptræning. Faktisk er man markent bedre end de er både i Region Sjælland og på landsplan. Modelfoto fra StenløseFoto: Allan Nørregaard

Her kommer de syge hurtigt videre

Faxe - 16. maj 2017 kl. 20:38 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man har været syg i længere tid, kan det hurtigt komme til at krible i kroppen for at komme tilbage på arbejde, men nogle sygdomsforløb kræver genoptræning før man kan komme ordentlig i gang.

Hvis det er tilfældet, skal man være rigtig glad for at bo i Faxe Kommune. Her går der nemlig i gennemsnit kun seks dage fra en borger bliver udskrevet fra sygehuset, til vedkommende begynder i genoptræning, og det er ifølge formand for social- og sundhedsudvalget, Mogens Stilhoff (SF) en rigtig glædelig statistik.

- Jo længere, man venter, jo større funktionstab risikerer man, så det er vigtigt, at man kommer i gang med genoptræningen med det samme, siger han.

Tallene kommer fra Kommunernes Landsforening, og de viser, at Faxe Kommune ligger rigtig pænt i forhold til resten af landet. I region Sjælland tager det i gennemsnit 12 dage, før folk starter genoptræning, og på landsplan er tallet hele 14 dage.

Mogens Stilhoff peger på, at det især kan være vigtigt for folk på arbejdsmarkedet at komme hurtigt i gang.

- Hvis man er på pension vil man naturligvis gerne tilbage til sin hverdag og have sit liv tilbage, men for folk på arbejdsmarkedet kan det være ekstremt vigtigt at komme hurtigt tilbage på arbejdet. Der er en mental faktor i at komme hurtigt tilbage på arbejde, men for nogle er der også en økonomisk faktor, så det er rigtig glædeligt, at vi er hurtige til at få folk i genoptræning, siger han.

