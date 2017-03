Her er Faxe Kommunes 17 S-kandidater

- Vi har lidt flere kandidater ved dette valg end ved sidste valg, og det er en bredt funderet gruppe. Der er næsten kønsmæssig ligestilling med otte kvinder og ni mænd, og både aldersmæssigt og geografisk kommer vi i alle afskygninger. Jeg føler mig fortrøstningsfuld og vi går trygt ud og møde vores vælgere. Vi har i den nuværende byrådsperiode vist, hvad vi kan, og at vi har gode visioner om, hvor kommunen skal hen. Og så går vi til opgaven med ønsket om at fortsætte det gode og brede samarbejde henover midten i byrådet, som vi har været kendt for at praktisere al den tid, vi har siddet her. Det tror jeg også er dét, vælgerne vil, sagde Knud Erik Hansen.