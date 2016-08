Se billedserie Henrik Madsen (t.v.) fylder 60 år 2. september. Samme dag markeres det, at familievirksomheden Brdr. Madsen & Søn I/S er i gang med et glidende generationsskifte med sønnen Thomas(t.h.). Foto: Kathrine Harvey

Henrik Madsen fylder 60 år

Faxe - 30. august 2016 kl. 07:45 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik K. Madsen, medejer af landbrugsvirksomheden Brdr. Madsen ved Haslev, fylder 60 år 2. september. Samme dag fejrer han og sønnen Thomas, at firmaet tager hul på et glidende generationsskifte.

Fru Majbrit har alle årene været en god støtte - parret blev gift i 1979 - og hun sørger stadig for god forplejning i den travle tid. Sønnen Thomas på 33 har været med i virksomheden i et stykke tid og er nu blevet medejer i det nye firma, som hedder Brdr. Madsen & Søn I/S.

Brdr. Madsen-navnet har bidt sig fast i lokalsamfundet og derfor har far og søn valgt at beholde det og tilføje »søn«.

Foruden firmaet, har han været med til at tage initiativ til Øvre Suså Vandløbslaug, og han sidder også i bestyrelsen hos Genion, så, selv om Henrik Madsen har besluttet at drosle lidt mere ned i sine aktiviteter i firmaet de kommende år, holder han stadig fingeren på pulsen i landbruget.

Fritid bliver der nu noget mere af, og her fylder tennisspil en del.

- Jeg har en stabil svoger, som jeg spiller tennis med hver torsdag i Haslev Tennisklub. Det har vi gjort de sidste 15 år. Vi sveder så det sprøjter ud af knaphullerne, og så deler vi selvfølgelig to øl bagefter, lyder det fra fødselaren.

Og så skal jagtriflerne også bruges lidt mere de kommende år.

- Jeg har gået på jagt siden jeg var 16 år, både herhjemme og i Sverige, og det har stille og rolig udviklet sig. Jeg har altid drømt om at gå på jagt i Polen, for det er stedet, hvor de ivrige jægere tager hen, men det har været for dyrt og jeg har ikke haft tid, fordi jeg også skulle passe firmaet, men det håber jeg, at jeg kan komme til at bruge lidt mere tid på, siger Henrik Madsen.

Ja, og så står en tur på ferie med Fru Majbrit også højt på ønskesedlen.

Fødselsdagen skal naturligvis fejres, blandt andet sammen med Henriks fem børnebørn, og familien inviterer til reception på 60 års-dagen, 2. september. Her markeres både fødselsdagen, og at familiefirmaet for alvor har taget hul på et generationsskifte.

Festivitassen begynder med morgenbord fra klokken 10.00 og pølsevogn fra klokken 11.30. Alle kunder, venner, forretningsforbindelser og familien er velkomne til at kigge forbi hjemmet på Bråbyvej 71.