Havneformand: Kom ned og sørg for jeres både

Havnekontoret i havnen i Faxe Ladeplads har lukket ned for sæsonen, og derfor har Flemming Juel, formand for lystbådhavnens bestyrelse, taget affære for at komme vind og forhøjet vandstand i forkøbet.

- Jeg har ringet rundt til alle de bådejere, som jeg ved har både liggende i havnen. Jeg har bedt dem om at sørge for enten at fortøjre bådene endnu bedre eller hive dem på land, for vi må ruste os til, at der kommer meget høj vandstand. 1,5 til 1,6 meter over normalen, varsler DMI i vores område, og det er meget. For 10 år siden havde vi også meget høj vandstand, og vandet i havnebassinet nåede helt op til kanten, med det løb ikke over. Det kan vi godt forvente, at det gør denne gang, hvis prognoserne holder, siger han.