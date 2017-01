Havnefoged: Højeste vandstand nogensinde

Han fortæller, at vandstanden i havnen på sit højeste nåede op på 161 cm over normalen - det højeste nogensinde, ham bekendt.

- Jeg har været rundt og tjekke skure og så videre, men der lader ikke til at være sket større skade. Heller ikke med de både, der lå i havnen. Det eneste er, at vi måtte slukke al strømmen på broerne, som også sørger for lys i vores lygtepæle, fordi der gik vand i dem. Vi får først tændt for strøm på broerne på mandag, når vi har haft en tekniker ude at inspicere el-installationerne, siger han.