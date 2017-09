De mange fightere sendte gule balloner til himmels på en dag, hvor støtten og kærligheden til dem, der har gennemgået et kræftforløb, var til at tage og føle på.Foto: Cecilie Hänsch

Haslev fejrede livet i smatten

En tur rundt på banen bag MSG Haslev kan hurtigt blive meget længere, hvis den foregår i 20 centimeter dyb mudder, og mere en af årets deltagere måtte en tur baglæns for at hente en sko, der sad fast i pløret.

De fleste var dog klædt på til forholdene, og dem der ikke var? Ja de lod gummisko være gummisko og traskede igennem den grå suppe med et stort smil. Dagen startede med styrtregn, men da mørket begyndte at falde på klarede det op, så aftenens lysceremoni kunne blive en både smuk og rørende affære.

Dorte Nybjerg var i år formand for stafetten, og hun var rigtig glad for den stemning, der omgav hele dagen.

- Det startede som en rigtig øv-dag, da jeg vågnede og bare kunne høre regnen banke mod vinduerne. Med al den tid, man har lagt i det, er det rigtig ærgerligt, men den følelse forsvandt med det samme, da jeg stod på scenen for at holde åbningstalen og så ud over de omkring 1000 glade mennesker, der ikke vil lade vejret diktere, om det skal blive en god stafet. Folk griner over det, og det sætter ligesom formålet i perspektiv, sagde Dorte Nybjerg, der traditionen tro modtog et kunstværk kreeret af de mange fightere.