Haslev får sundhedshus

- Det er den gruppe af borgere, som måske har sværest ved at komme ud af huset og få trænet. Mange har den opfattelse, at et fitnesscentre kun er for unge mennesker, og det er Fit&Sund langt fra. Vi er et center for alle, høje som lave, unge som gamle, og det er dét, vi gerne har villet styrke ved at have flere forskellige tilbud tilknyttet. Der bliver taget hånd om hele mennesket, når der både er klinisk diætist, hørecenter og lignende lige inde ved siden af træningsfaciliteterne. På den måde kan man også få hurtig hjælp, hvis man får en skade, og det hele foregår i et trygt miljø. Trygheden er virkelig vigtig for os, siger Sune Andersen, centerleder i Fit&Sund Haslev og Køge.