Handelsstandsforening: Business Faxe tager ikke detailhandlen seriøst

Faxe - 20. januar 2017

Efter kritikken af Business Faxes direktør er blevet kendt, har en del handlende tilkendegivet, at de har meldt sig ud af Business Faxe. Blandt dem er Haslev Handelsstandsforening, der valgte at melde sig ud sidste efterår.

Og man skulle umiddelbart tro, at det ville få nogle røde lamper til at blinke, når en handelsstandsforening melder sig ud af et erhvervsfagligt netværk, men ifølge formand for Haslev Handelsstandsforening, Stine Christensen, har det åbenbart ikke skabt rynker i panden hos ledelsen i Business Faxe.

- Vi undrer os da lidt over, at vi aldrig er blevet spurgt, hvorfor vi meldte os ud. Og så er det generelle indtryk hos dem, jeg taler med, at han er urealistisk og uengageret i sin tilgang til detailhandlen, siger hun.

Ifølge næstformand i handelsstandsforeningen, Annette Olsen, gjorde direktøren allerede fra start et dårligt indtryk, da han for et par år siden deltog i et møde om handlen i Haslev.

- Han dukkede op til mødet og virkede uforberedt. Da vi snakkede om muligheden for at få en legetøjsbutik til byen, mente han, at det var uambitiøst og sagde, at det byen manglede, var en Rema 1000. Der har ligget en Rema 1000 i byen siden 2008, og det sidste, vi mangler, er supermarkeder, så der rejste jeg mig op og gik, fortæller Annette Olsen, der er næstformand i Haslev Handelsstandsforening.

Skriftlig begrundelse

Hans Elverdam, der er bestyrelsesformand i Business Faxe, kan dog slet ikke nikke genkendende til, at det skulle være direktør i Business Faxe Jesper Ib Paulsen, der er skyld i, at Handelsstandsforeningen har trukket stikket.

Haslev Handelsstandsforening gav en klar skriftlig begrundelse for deres udmeldelse, som alene var begrundet i, at Business Faxe havde afskediget en bestemt medarbejder. Vi er selvfølgelig altid kede af, når et medlem melder sig ud - navnlig i en periode, hvor der er stor fokus på detailhandelen, og hvor der også efterfølgende er blevet igangsat en kampagne, »Handl lokalt - det betaler sig«, som kører hele 2017, siger han.