Ole Vive var formand for VU i Fakse i sin ungdom, men meldte sig ud af Venstre under Anders Foghs kontraktpolitik. Han går nu i gang med valgkampen med det erklærede mål at blive ny Venstre-borgmester i Faxe. Foto: Jens Wollesen

Han vil ha' os til at ranke ryggen

Som ejendomsmægler har Ole Vive i mere end 10 år levet af at sælge en drøm. Drømmen om det gode liv. Han tager sine erfaringer med, når han de kommende måneder går i valgkamp for at blive den næste borgmester i Faxe Kommune.

- Selvfølgelig vil der også internt i Venstre være gode folk, der er uenige med mig, når jeg slår på at vi finder et flertal med de andre borgerlige partier i byrådssalen. Men hvis jeg skal gøre mig nogen forhåbninger om at blive borgmester, så er det nu engang kun den vej, der er. For vi skal immervæk kunne tælle til 13 mandater, og det tror jeg ikke på, vi kan alene efter et valg. Derfor lægger jeg op til et borgerligt samarbejde. For selv hvis vi kunne finde flertal sammen med Socialdemokraterne, så tvivler jeg på at de vil skrotte Knud Erik Hansen og pege på mig som borgmester i stedet, konstaterer Ole Vive.