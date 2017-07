Se billedserie Dalby G&IF mener, at de selv kan rejse pengene og levere arbejdskraften til en ny håndboldhal. Foto: Torben Reiner Jensen

Hallen er den lokale identitet

Faxe - 02. juli 2017 kl. 12:12 Af Nikolaj Rasch Skou

Terslev skulle bruge 8,5 millioner kroner, Karise 16 millioner og Dalby en smule mere.

Sådan lå priserne på nye sportshaller i de tre byer i 2013, og her i valgåret 2017 er der store forventninger om, at drømmene realiseres.

Sn.dk har i den anledning talt med formændene for Dalby Gymnastik- og Idrætsforening (Dalby G&IF) og Karise Idrætsklub (KIK).

- Foreningen har 850 medlemmer, og det at vores håndboldhold nu er i 2. division betyder, at vi nærmer os grænsen for, hvor tæt publikum må sidde på banen. Faxe Kommunes ejendomsstrategi har flyttet ungdomsklubben fra Karisevej til Bavneskolen, hvilket betyder yderligere belastning på hal- og gymnastiksal. Dem skal vi vige for, så det underbygger endnu mere behovet for hal nummer to i Dalby, siger Dalby G&IFs formand Torben Reiner Jensen (V), der som byrådspolitiker har skubbet på for en ny lokalplan, der gør det muligt at bygge i landzonen, hvor både Bavneskolen og Dalbyhallen ligger af historiske årsager.

- Vi har i denne uge nikket i erhvervs- og kulturudvalget, så planen kan vedtages af byrådet til oktober. Det betyder, at vi nu vil forsøge at rejse 16-17 millioner kroner via fonde og lån. Dertil skal kræves en masse frivillig arbejdskraft fra lokale håndværkere, og så skal vi have en snak med kommunen om driften, da hallen også kan benyttes af Bavneskolen til basket, badminton og volley, men selve byggeriet forventer vi at kunne klare uden kommunal medfinansiering, siger Torben Reiner Jensen.

I Karise er der 800 medlemmer af KIK, hvoraf de 450 er aktive i gymnastik og fitness.

- Vi har en håndboldhal, der ikke er velegnet til gymnastik. Og så har vi to mindre rum på 100 kvadratmeter. Det er for lidt. Der er ingen andre foreninger i nærheden, der har så mange medlemmer, vi har fx 37 børnehold, siger KIKs formand Aage Sandfeld Jensen.

- Vi har vi behov for en ny hal med grav og nedbyggede springbaner. Den ville koste 16 millioner kroner i 2013, og da vi ikke har nogen penge på kistebunden kræver det otte millioner kroner i et kommunegaranteret lån, mens resten skal rejses gennem fonde og et rentefrit lån via Foreningsfitness, da en ny hal også skal huse et stort fitnesscenter.

- 75 unge mennesker tager fra Karise til Hårlev og Haslev for at gå i fitnesscenter. Vi mangler det i den grad i byen, og behovet bliver ikke mindre med Permatopia og øget tilflytning. Med et fitnesscenter i en ny hal er vi sikre på, at projektet kan løbe rundt, ligesom 120-130 andres steder i landet, siger Aage Sandfeldt Jensen.