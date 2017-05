Hospicepladser på Faxe Sundhedscenter har længe været et ønske, men det kan ikke lade sig gøre at etablere pladserne her alligvel, mener initiativtagerne. Det vil desuden blive for dyrt at ombygge andre bygninger til formålet så projektet er taget af tegnebrættet. Foto: Kathrine Harvey

Håndklædet er kastet i hospice-kampen

Faxe - 09. maj 2017 kl. 16:42 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundheds- og Ældreministeriet åbnede i marts for ansøgningsrunde til etablering af i alt syv hospicepladser på landsplan. Med etableringen af pladserne ville der følge fem millioner kroner om året i 2017 og frem til 2020.

En lokal gruppe hospice-forkæmpere har nu opgivet at få hospice-pladser til Faxe Kommune, oplyser Ivan Lilleng, byrådsmedlem for Konservative og en af initiativtagerne til gruppen.

Fristen for at indsende ansøgningen om at få del i de seks-syv hospice-pladser, der skal etableres i Region Sjælland, er 16. maj, og allerede nu har foreningen undersøgt sagen og meddeler, at en ansøgning fra Faxe ikke vil blive sendt af sted.

Det viser sig nemlig, at det alligevel ikke kan lade sig gøre at etablere hospice-pladserne på Faxe Sundhedscenter, som var det planen at gøre.

- Vi har lavet forskellige forundersøgelser med den hensigt at få et hospice hertil. Vi er kommet til den konklusion, at det desværre ikke er realistisk. De bygninger vi har set på vil være for dyre at ombygge i forhold til et hospice med seks-syv pladser. Det ville lidt være noget andet, hvis der skulle være dobbelt så mange pladser, men det har vi ikke, siger Ivan Lilleng.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 9. maj og i Sjællandske Næstved onsdag 10. maj.

