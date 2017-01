HFC samler unge talenter

Unge talenter i drengerækkerne kan nu blive en del af et nyt talentcenter hos Haslev FC.Arkivfoto: Rune Reggelsen Skjold

Faxe - 24. januar 2017 kl. 14:52 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Områdets største fodboldklub, Haslev FC, har inviteret drengespillerne i Rønnede IF, Faxe Ladeplads IF, Faxe BK, Karise IK, Dalby G&IF og IK Frem Bjæverskov til at blive en del af Haslev FCs nye talentcenter.

Tilbuddet gælder i den indeværende forårssæson for årgang 2004 til 2006, hvor alle talenterne samles til syv fælles onsdagstræninger i Haslev, første gang den 22. februar klokken 16.30 til 17.45 på kunstgræsbanen.

- Tanken er, at Steen Knudsen fra HB Køge kommer til Haslev for at møde og træne de mindre klubbers talenter, med henblik på, at de måske kan komme til Herfølge eller Køge at spille, siger Dennis Nielsen, der er talentkoordinator i Haslev FC.

- Samarbejdet skal også sikre, at de kommer hjem til vores klubber igen, hvis de ikke er gode nok til at spille i HB Køge, siger han.

- Vi har i flere år været netværksklub under HB Køge, men nu rykker vi talentudviklingen ned i drengerækkerne, for aktivt at hjælpe talenterne på vej, før de eventuelt selv henvender sig til en større klub. Det vil give både spillere og klubber de bedste muligheder, siger Dennis Nielsen og tilføjer, at engagementet i talentcentret ikke vil påvirke de spillertilladelser, man har i sin hjemklub.

Klubbernes talenter skal tilmeldes træningen gennem Steen Knudsen på telefon 40 42 45 59 eller e-mail steenknudsen@webspeed.dk, og talentcentret stiller bolde og spillerdragter til rådighed.