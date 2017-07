Synligt bevis på at Gryden bliver brugt - men også et bevis på at næste gæst måske ikke får det pæneste indtryk af området. Foto: Cecilie Hänsch

Gryden bliver (mis)brugt

Faxe - 17. juli 2017 kl. 13:48 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Jonas Kristinsson for nogle måneder siden gik i gang med at rydde op i Gryden ved Faxe Kalkbrud og Faxe Vandrerhjem, havde han ét stort håb: At Gryden igen kunne blive et samlingssted.

Og alt andet lige, så kan man konstatere, at det er lykkedes.

Her er yoga og gymnastik og ung og gammel mødes her til hyggeligt samvær.

Bagsiden af medaljen er, at brugerne af Gryden åbenbart har svært ved at huske læresætningen fra barndommen om at tage sig affald med sig.

Det var en noget mat Jonas Kristinsson, der lørdag eftermiddag kom hjem fra ferietur for at opleve at Gryden var fyldt med affald.

Billederne på Jonas Kristinssons egen facebook-side viser omfanget af det glemte affald - og det er ikke småting.

Affaldet til trods blev bænke-sættene lørdag eftermiddag også brugt som ønsket - nemlig til at spise madpakke på familieturen til kalkbruddet.

Jonas Kristinsson fortæller, at der arbejdes ihærdigt for at få sat skraldestativer op i selve Gryden, så Grydens gæster ikke skal gå så langt med affaldet. Indtil den del af projektet lykkes, ja så tager hr. Kristinsson da lige en tørn med at rydde op også.

Søndag formiddag var Gryden ryddet og klar til endnu flere gæster.