Grethe fejres på Emmaus

Simon Aaen var den første udstiller på Galleri Emmaus for 14 år siden, og det er naturligt, at udstillingen med hans værker falder sammen med fejringen af fødselsdagen. I forbindelse med ferniseringen byder Galleri Emmaus på et glas, kaffe og kage.

- Etableringen af Emmaus galleri og kursuscenter har betydet, at vi har fået et center for en kirkelig kultur med kunst, konferencer, musik og salmer, som har bragt Haslev tilbage på det kirkelige landkort. Det trækker frivillige og nye initiativer med sig, og det kan kun lade sig gøre, når det er en ildsjæl, der står i spidsen. Det betyder alt, at Grethe Olsen gør det spændende og sjovt at være med, siger tidligere sognepræst og lektor Henning Nørhøj.