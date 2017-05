Golfunionen roser banen i Rønnede

Efter at have klippet den røde snor over på det nye hævede teested på hul 1 slog Jim Staffensen den første bold ud imellem tæerne i et langt lige slag, der modtog klapsalver fra de 60 spillere, der var tilmeldt klubbens åbningsturnering.

- Banen står fantastisk i dag. Klubben har virkelig udviklet den, og man har truffet mange gode beslutninger i hulforløbet, da man udviede fra ni til 18 huller. Tidligere så man ofte, at man bare lagde ni nye huller til, men her har man tænkt sig om, og lavet nye forløb. Det er rigtig godt. Jo mere kuperet, desto svære er banen at spille for sådan nogle højhandicappere som mig, og det bliver du mødt af her i Rønnede, konstaterer Jim Staffensen.