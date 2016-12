Faxe Vandrehjems nye leder Morten Romme (th) kommer fra en social virksomhed i Vordingborg Kommune. Og det har været et vægtigt argument i ansættelsen, at den nye leder kender lovgivningen på det område, fortæller formanden for fonden bag Faxe Vandrehjem Henning Poulsen (tv). Foto: Rune Reggelsen Skjold

Gode muligheder for udvikling

Det er en stilling, som den 42-årige Morten Romme glæder sig til, ikke mindst muligheden for at være med til at udvikle Faxe Vandrehjem.

- Jeg ser frem til at komme til et sted, hvor der er frie rammer til at udvikle og ikke begrænsninger. Der er muligheder for at tage del i en masse ting, så længe det bare er inden for rammerne af, hvad Faxe Vandrehjem står for, siger han.