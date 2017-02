Se billedserie Radioværten Monica Krog-Meyer leverede mange sjove og væsentlige øjeblikke fra sin 40 år lange karriere indtil 2015. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Gode historier fra radiostemmen

Faxe - 07. februar 2017 kl. 19:55 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med Hans Otto Bisgaard skabte hun en af radiomonopolets helt store succeser, Radio Rita, der fra 1982 og fem år frem hver eftermiddag havde et solidt tag i skolelever, lærlinge og ungarbejdere, som på en eller anden måde ikke var voksne.

- Dem tog vi alvorligt. Vi lavede fx et program om butiksdetektiver med en reportage fra Tyvenes Fagforening, hvor en tyv blev lært op i hvordan man undgik overvågningskamaraer. Og bagefter væltede det ind med post fra forældre, der ikke havde tillid til, at deres egne unge kunne skelne imellem, hvad det var virkelighed og satire, fortæller hun og afspiller et gammel program, med et interview med »Foreningen for rigtige danskere«:

- Det kortsigtede mål er at få fremmedarbejderne ud, så de ikke tager vores arbejde. Så vi kunne heller ikke have svenskere, tyskere og englændere her. Og det viste sig, at mange, der kalder sig for danskere stammer fra udlandet. Og når vi har fået sorteret dem alle fra, så er der kun cirka 15 rigtige danskere tilbage, fortæller foreningens repræsentant, der har undersøgt forholdene grundigt.

- Der er fremmede folkeslag overalt, og det er en stor opgave at få renset danskerne. Derfor laver vi testen med kartofler og brun sovs. Kun en dansker kan tåle brun sovs i syv dage, mens en udlænding bryder sammen, siger stemmen på båndet.

- Er det ikke tankevækkende i Dagens Danmark eller i det hele taget. Det er de samme emner og problemer, som vi talte om for snart 40 år siden. Jeg er rimelig stolt af at have været med i Radio Rita, og der ligger 10 timers podcast på DRs hjemmeside, Radio Rita tur-retur fra 2012, fortæller Monica Krog-Meyer, der også står bag programmerne Strax, Go'Danmark og mange flere.