Giv dine ting den rette plads og få ro

Faxe - 21. juli 2017 kl. 09:50 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maise Noel Lotus Sommer er vild med skilte. Det kan tydeligt ses i hendes hus på Mårvej, hvor selv gulvtæppet har et opløftende slogan og kasserne ovenpå køkkenskabe har navneskilte på.

- Jeg kan bare sige, at det virker for mig. Hvis jeg siger til mig selv, at det bliver en god dag, så bliver det jo en god dag. Og det med skiltene på kasserne, det er da bare for at gøre det let for mig selv. Ellers skal jeg have fat i kassen og løfte låget af for at finde ud af, hvad der er i, forklarer Maise Sommer.

Hun er oprindeligt uddannet blomsterdekoratør, men lever i dag af at hjælpe andre med at få styr på rodet.

- Vi bærer allesammen rundt på så mange ting, både fysisk og mentalt. Det tynger os, og det kan være svært selv at få ryddet op, siger Maise Sommer.

For tiden er der fuld aktivitet i Maise Sommers facebookgruppe »Fra fysisk rod til økonomisk overflod«, hvor opgaven lyder at man hver dag i måneden skal rydde så mange ting væk, som datoen angiver; én ting væk den første, 14 ting væk den fjortende - og at man skal lægge et tilsvarende kronebeløb til side. Det giver 496 kroner på en måned med 31 dage.

I huset på Mårvej er der nu kun ting, der har en funktion eller som gør Maise Sommer glad.

- Jeg har selv flyttet mig utroligt langt over de seneste år. Mit hjem var også fyldt med ting, som tyngede mig. I dag har jeg masser af ting, som du kan se. Men det er ting, jeg har taget aktivt stilling til. De er her fordi jeg har valgt at de skal være her, forklarer hun.

Faktisk drømmer Maise Sommer om at flytte til stranden i Køge. Hendes quick fix på en dårlig dag er nemlig at tage til vandet. Enten for at gå en tur eller hoppe i bølgerne.

- Og mens jeg går og lader op til at flytte, så har jeg endnu en gang taget stilling til mine ting. Og det sjove er, at listen over ting i mit hjem, som jeg ikke kan undvære, er meget, meget kort.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge torsdag 20. juli og i Sjællandske Næstved fredag 21. juli.

