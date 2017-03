Gerner Nielsen er pludselig død

- Han var gået ud for at starte bilen, og så faldt han sammen og var død. Jeg prøvede at genoplive ham med hjertemassage, og jeg tilkaldte vagtlægen, som fik sendte ham til Køge Sygehus, men der var ikke noget at gøre, fortæller Nina Nielsen, der selv er sygeplejerske.

- Det er et chok for mig, men samtidig har Gud tænkt på ham ved at give ham en så nådig død efter et langt og lykkeligt liv, hvor han havde alt, hvad han drømte om, siger Nina Nielsen, der stammer fra Rusland og 24. september 2011 blev gift med den 27 år ældre gårdejer Gerner, som hun straks faldt for, da de gennem fælles venner otte måneder forinden mødte hinanden på Dyrehavsbakken.