Se billedserie Rita Ludvigsen er ikke bleg for at tage fat. Stolen her er blevet renoveret, og hun har blandt andet ombetrukket den. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Genbrug styrker fællesskaber

Faxe - 22. august 2017 kl. 12:19

Der er udsalg ugen ud. 50 % på alle varer.

- Det er en balancegang. I sidste ende er vores mål jo at generere et overskud til Folkekirkens Nødhjælp. Men undervejs gør vi alt, hvad vi kan for at glæde så mange kunder som muligt, og derfor er vores priser - også i genbrugs-sammenhæng - relativt lave, fortæller Maria Christiansen.

Hun er én af de 30 frivillige, der de seneste to år har knoklet for at få Folkekirkens Nødhjælps butik på benene i lokaler, der i tidens løb har rummet elektriker, undertøjs-forretning og café - blandt andet.

Og selvom der er indrettet udstilling i både stueplan og førstesal, så drømmes der søde tanker om mere plads.

- Det er jo med vilje, vi har indrettet det så lyst og luftigt som muligt, men vi har så mange varer at sælge, at vi rigtigt gerne ville have mere plads, siger Maria Christiansen.

Slutmålet med en genbrugsbutik som den, Folkekirkens Nødhjælp driver i Bredgade i Karise, er som tidligere nævnt at skaffe penge til organisationens arbejde. Et arbejde, der går ud på at hjælpe mennesker i nød uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Det sker blandt andet gennem uddeling af nødhjælp til mennesker på flugt og i nød, til katastrofe-forebyggelse og mine-rydning.

Folkekirkens Nødhjælp sendte i 2015 nødhjælp for lige godt 500 millioner af sted til verdens fattigste.

- Men det giver jo også os, der er frivillige, noget at stå op til. Var jeg ikke her, så lå jeg jo derhjemme og så fjernsyn, siger Katia Jaszczur Jensen.

- Og da jeg kom her første gang, turde jeg knap gå rundt i butikken. Nu taler jeg med dig og med andre fremmede, og jeg kan også betjene kassen, fortæller Mette Jensen fra Faxe.

Hun har tidligere prøvet kræfter med Karise Uddannelsen og har arbejdet på Faxe Vandrerhjem.

- Jeg kan meget mere i dag, end jeg nogensinde troede, jeg ville komme til, tilføjer hun.

