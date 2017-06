Der var masser af engagerede borgere til mødet, der handlede om Gefion-pladsens fremtid. Foto: Brina Lundqvist

Gefions fremtid er i støbeskeen

Faxe - 16. juni 2017 kl. 13:40 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fyrtårn, et serveringssted eller måske en scene?

Idéerne var mange, da »Liv i Ladepladsen« forud for den kommende uges dialogmøde i Faxe Ladeplads havde indkaldt til borgermøde.

Formålet var at få folk i Faxe Ladeplads til at give deres bud på, hvad byen - og mere specifikt Gefion-pladsen - har behov for at indeholde i fremtiden.

De fremmødte skrev idéer ned på paptallerkener som efterfølgende blev brugt til at inddele folk i grupper efter emne.

Her kom idéen om et fyrtårn, der på en gang skal fungere som en seværdighed og samtidig skal have wifi, luft til cyklen og en vandpost, blandt andet op at vende. Derudover blev der snakket om et permanent juletræ, et serveringssted og legeaktiviteter for børn, og i alle diskussioner, var der nogle overordnede temaer, som grupper havde til fælles.

- Funktionen som samlingssted, aktiviteter og et maritimt islæt var nogle af de fællestræk, der gik igen i alle grupper, fortæller formand for Liv i Ladepladsen, Marianne Boyesen.

Forslagene er ikke hugget i sten, men et oplæg til dialogmødet, hvor deltagerne blandt andet skal kigge på fremtidsudsigterne for Gefion-pladsen.

Og selvom der var masser af engagement og gode idéer på tirsdagens møde, så kan borgerne ikke drive værket alene.

- Spørgsmålet er om kommunen vil være med til at understøtte den udvikling, som vi gerne vil have i form af medfinansiering og lokalplaner, for det er ikke gjort med, at vi får renoveret Gefion-pladsen. Vi vil rigtig gerne have lavet en helhedsplan, så byen får den sammenhængskraft, den har brug for, siger Marianne Boyesen.

På mødet talte de også om, hvordan man kan rejse midlerne til et eventuelt byggeprojekt på grunden. Realdania har en fond, der støtter lokale ildsjæle, og det kunne måske være en mulighed, hvis Gefion-pladsen i fremtiden skal fungere som et samlingspunkt for folk i Faxe Ladeplads.

