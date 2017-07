Se billedserie Lokalerne ved Haslev Hallerne, der indtil for nylig rummede »Ren Fysik« er tomme. En nystiftet forening håber at kunne åbne foreningsdrevet fitnesscenter i lokalerne. Foto: Cecilie Hänsch

Frivillige vil genskabe fitness i hallen

Faxe - 28. juli 2017 kl. 10:38 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange motionister er den ugentlige tur i badmintonhallen og måske en løbetur eller to om skolemarken rigeligt til at holde livvidden stangen.

Men for idrætsudøvere med bare en smule ambition er den almindelige træning ikke nok. Der skal styrketræning og ekstra cardio oveni

- Og så er der sådan en som mig selv, der bare bruger træning i et fitnesscenter til at holde buksestørrelsen, siger Erik Graversen.

Han er assisterende halinspektør i Haslev Hallerne og er nu med i den ny-etablerede betstyrelse for Haslev Foreningsfitness. En forening, der vil etablere et foreningsdrevet fitnesscenter ved Haslev Hallerne.

- For mig var det så dejligt ligetil da Ren Fysik lå her, for jeg kunne træne når jeg gik hjem fra arbejde, siger Erik Graversen.

Samme fordel har en del af idrætsforeningernes medlemmer set.

- Jeg ved fra både HTT og HFC at deres dygtigste har brug for blandt andet målrettet styrketræning - og at det giver rigtigt god mening for dem, hvis den styrketræning kan udføres lige ved siden af deres vanlige trænings-faciliteter, forklarer Erik Graversen.

Ren Fysik åbnede i 2010, men lukkede tidligere på året. Torsdag blev de sidste trænings-maskiner fjernet fra lokalerne, der nu står tomme.

- Vores force, hvis det lykkes og at etablere foreningsfitness er, at træningscenteret bliver bemandet med frivillige fra Haslev Foreningsfitness. På den måde kan vi holde kontingentet væsentligt lavere end i »almindelige« fitnesscentre, forklarer Erik Graversen.

Håbet er, at der inden for de første år kommer 400 medlemmer i Haslev Foreningsfitness.

Konceptet foreningsfitness kendes fra mange andre steder i landet og støttes af DGI og DIF. Konceptet udvikles lige nu sammen med »Bevæg dig for livet«.

- Der er stadig rigtigt mange ting at holde styr på. Men nu har vi holdt stiftende generalforsamling i foreningen, og vi har nedsat en bestyrelse. Nu går arbejdet i gang med forhandlinger med banken og hallen. Så selvom vi er godt på vej, så tør vi først spå om åbning af foreningsfitness ved Haslev Hallerne i begyndelsen af 2018, siger Erik Graversen.

Bestyrelsen i Haslev Foreningsfitness består af Sanne Honoré, Erik Graversen, Keld Jensenius, Ulrik Omdahl og Hanne Andersen.

Er du interesseret i Haslev Foreningsfitness, kan du finde foreningen på Facebook. Her er også en afstemning, hvor man kan vise sin interesse for etableringen af foreningsfitness.

