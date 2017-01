Uddeler Frank Christiansen glæder sig til at byde kunderne velkommen i den nye SuperBrugsen i Faxe Ladeplads klokken 8.00 29. januar. Foto: Kathrine Harvey

Fremtidens madbutik åbner i Faxe Ladeplads

Faxe - 17. januar 2017 kl. 08:30 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag 29. januar klokken 8.00 slår SuperBrugsen Faxe Ladeplads dørene op til sin helt nye butik på Hovedgaden 24. Den nye butik er en model for, hvordan Coop-kæden mener fremtidens madbutik skal se ud.

- Vi har ønsket at skabe et moderne supermarked med en stærk lokal forankring, og vi har derfor været i tæt dialog med vores kunder i hele landet for at forstå, hvad de sætter pris på og, hvad vi skal forbedre, siger Mikkel Karlson, formatdirektør Coop Danmark/SuperBrugsen, om den nye SuperBrugsen-butik i Faxe Ladeplads.

Butikken åbner 29. januar klokken 8.00, og direktøren forklarer, at butikken er skræddersyet til det område, den ligger i, og til de kunder, den har. Den nye butik vil desuden være mere overskuelig og enklere at finde rundt i, så det er lettere at gøre sine daglige indkøb.

- Vi glæder os rigtig meget til at vise kunderne vores nye butik, hvor vi lægger vægt på den gode smag, men aldrig glemmer, at priserne også skal være på plads, siger uddeler Frank Juul Christiansen, SuperBrugsen i Faxe Ladeplads.

Derfor vil kunderne også opleve, at priserne på en lang række varer er sat ned. Den gamle butik bliver lukket ned senest onsdag 25. januar, og butikken opfordrer sine kunder til at være med til at tømme den, så alle varer i den nye butik kan være nye og friske. Det betyder, at der er ophørsudsalg på alle varer i butikken fra på torsdag, 19. januar, til og med onsdag 25. januar.

Den gamle butik får ikke længere nye varer hjem - kun nødportioner af ferskvarer. I går var sidste dag, delikatessekøleren er i butikken, og bagerafdeling blev lukket ned søndag.

Fakse Apotek oplyser i forbindelse med lukningen af den gamle brugsbutik, at man har sidste leverance af medicin til den gamle butik fredag 20. januar klokken 17.00, og medicinen kan afhentes i den gamle butik til og med søndag 22. januar.

Mandag morgen 23. januar afhenter apoteket de uafhentede medicinposer. Fra 23.-29. januar vil det således ikke være muligt for apoteket at levere til håndkøbsudsalget i Faxe Ladeplads. I stedet kan medicinen leveres med bud til adressen mod gebyr eller afhentes på Fakse Apotek.