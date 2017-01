Forsyningen går kloakkerne igennem

Faxe Forsyning har interviewet en række borgere og virksomheder i kommunen, for at blive klogere.

- Vi tænker, at de beboere som bor i området er de bedste til at udpege eventuelle unormale tilstande. Og vi tænker, at samarbejdet, der er et tilbud og er frivilligt, kan hjælpe Faxe Forsyning med at opdage tilstoppede kloakker før de fx resulterer i oversvømmelser, siger Faxe Forsynings direktør Henrik Ellermann.