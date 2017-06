Forældre til tvangsfjernet barn mener stadig, at sagsbehandlingen har været under al kritik. De vil nu klage til blandt andet Psykolognævnet over, hvad de mener er fejlagtig sagsbehandling i forbindelse med en psykolograpport. Foto: Allan Grasberger

Formandsbeslutning om tvangsanbringelse godkendt i udvalg

- Vi tabte. Udvalget valgte at godtage formandens beslutning. Vi har fremlagt for udvalget, at vi ikke mener, der var et akut behov for tvang. Vi er med på, at vores søn ikke skal bo hjemme og skal i behandling hos professionelle mennesker, og det frygter vi, at han ikke kan komme i tilstrækkelig grad, der hvor han er placeret nu, siger moren og tilføjer:

- Vi har fået en second opinion på den rapport, der ligger til grund for afgørelsen, fra en højt anerkendt psykolog. Vores advokat fremlagde den second opinion for udvalget i dag (torsdag red.). Psykologen mener, at rapporten er lavet på et forkert grundlag, og at konklusionerne er fejlagtige. Vi har tænkt os at påklage den afgørelse, der er truffet i dag, til Ankestyrelsen, og vi vil påklage rapporten til Psykolognævnet, da vi mener sagsbehandlingen har været fejlagtig. Rapporten er mangelfuld, der mangler simpelthen sagsakter i den.