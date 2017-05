Se billedserie Natteravnene er tilbage i Haslev. Foreningen har nu samlet omkring 25 medlemmer, der gerne vil være med til at gøre nattelivet i haslevs gader tryggere for de unge. Foto: Kathrine Harvey

Forældre vil skabe et trygt natteliv

Faxe - 23. maj 2017

Der var stor opbakning til at genoplive Natteravnene i Haslev ved foreningens infomøde mandag aften. Der var mødt omkring 25 tilhører op, og langt de fleste valgte efterfølgende at skrive sig på listen over medlemmer i den nye forening.

I Haslev har Natteravnene været nedlagt et års tid, men på initiativ af Charlotte Withøfft Andersen og Henrik Aakast vender de gule jakker nu tilbage i Haslevs gader.

- Jeg har selv børn, og det har flere af de elever, jeg underviser på sprogskolen. Vi vil også gerne sikre os, at vores børn er trygge, når de færdes i byen om natten, og så er det en rigtig god mulighed for de fædre, der er med i dag, til at få et større netværk her i lokalmiljøet, fortalte Saadi Miran. Han var i dagens anledning tolk, for selv om deltagerne fra sprogskolen godt forstår det danske sprog, så kan det gå for hurtigt og være svært at høre i større forsamlinger som denne.

Og det er netop fædre som Saadi og Ismat, som sidder ved siden af ham, der også er brug for hos Natteravnene.

- Vi har brug for alle, der kan og vil hjælpe med at sørge for, at vores unge kan gå i byen og føle sig trygge. Derfor har jeg også aftalt, at jeg kommer op på sprogskolen og fortæller om Natteravnene meget snart, og så har vi en dvd, de kan se på arabisk. Det skal ikke være sproget, der forhindrer dem i at melde sig som Natteravn, så jeg håber at flere bliver inspireret til at være med, siger Charlotte Withøfft Andersen.

Hvis man gik glip af infomødet, men stadig er interesseret i at blive Natteravn, er der endnu et møde mandag 29. maj klokken 19.00-21.00 i mødelokalet på biblioteket i Haslev, hvor man kan høre mere om spillereglerne. Mødet er en del af den pålagte undervisning af nye Natteravne, som alle Natteravne skal have. Anden del af undervisningen og etableringen af en egentlig styregruppe og forening finder sted torsdag 15. juni, også på biblioteket, klokken 19.00 til cirka 21.30.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i møderne, vil der komme flere møder løbende, så nye Natteravne kan uddannes. Natteravnene går altid tre sammen, og det er tilladt at gå med, uden at have gennemført undervisningen, hvis man går sammen med to Natteravne, der har gennemført.

Hvis man har spørgsmål eller ønsker at melde sig som Natteravn, kan man for nuværende kontakte initiativgruppens Henrik Aakast på 5361 0362.

Man kan også læse mere på de to facebook-sider: Natte Ravnene Haslev og Natteravne i Faxe øst.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 23. maj og i Sjællandske Næstved onsdag 24. maj.

