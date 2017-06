Forældre til tvangsfjernet dreng: Sagsbehandlingsforløbet har været under al kritik

- Sagsbehandleren ringede i morges (fredag red.), og sagde jeg, at jeg skulle komme ind på kommunen med det samme, for det her var alvorligt. Hun havde modtaget en rapport, som vi har bedt om at få lov til at se og kommentere inden et møde. Det har vi ikke fået lov til. Vi var indkaldt til samtale om rapporten, men der måtte vi melde afbud - de sagde efterfølgende, at vi var udeblevet fra mødet - og bedt om, at afleveringen af rapporten kunne ske på det fra starten aftalte tidspunkt i næste uge. Det kunne ikke lade sig gøre, så jeg sagde, da de ringede i dag, at sagsbehandleren så i stedet var meget velkommen hjemme hos os klokken 14.00 i dag. Der går en halv time efter opkaldet, og så kommer til der står to sagsbehandlere og en politimand og siger, at min søn skal fjernes. Og før de har oplyst om dette, har de været på min søns skole uden at fortælle mig det, at han skal anbringes det sted, hvor han har været i aflastning. Samme sted, hvor vores familieterapeut og borgmesteren - det sagde han på vores møde, og jeg har optaget det på en diktafon - har sagt, han ikke skal placeres. Jeg er undervejs i forløbet kommet med flere andre forslag til, hvor han ellers kunne placeres, men dem har man ikke villet lytte til. Jeg anede ikke, de ville fjerne min søn, før de stod her i dag, siger moren, der er rystet over oplevelsen.