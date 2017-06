Se billedserie William Bech Høj Jensen er lidt af en sælger, så der var godt gang i butikken på Vinkældertorvet lørdag formiddag

Fødselsdagstorv på Vinkældertorvet

William Bech Høj Jensen svinger lyssværdet, så bladet folder sig ud. En rigtig sælger må jo demonstrere varerne, og William får da også hurtigt langet lyssværdet over disken, og bringer dagens foreløbige resultat op på 415 kroner.

- Jeg har fået at vide, at jeg er meget god til at sælge, siger William Bech Høj Jensen, der endnu ikke har fundet ud af, hvad pengene fra lørdagens loppemarked skal gå til.

- Jeg tror, jeg sparer op til når jeg bliver større, siger han, inden der igen er kunder i biksen.

Mor Lotte Bech Høj Jensen holder styr på regnskaberne, og der skal sælges en del, for med alt det legetøj, kan der godt blive lidt pladsmangel derhjemme i Rønnede.

- Vi så i avisen, at man kunne få en stand, og vi her længe gået og snakket om, at der var lidt for meget legetøj derhjemme, der er for godt til at smide ud, siger hun.

For ti år siden blev Vinkældertorvet indviet på den gamle stationsplads efter en lang periode, hvor blandt andre formand for Faxe Erhvervsforening, Ib Elberg, brugte lang tid på at få en fornyelse af torvet på den politiske dagsorden. En landskabsarkitekt gennemtænkte den nye plads, og erhvervsforeningen var involveret under hele processen, der mundede ud i en rigtig flot plads, der dog havde sine skønhedsfejl.

- De hvide kinasten var så lyse, at man næsten skulle have solbriller på for overhovedet at kunne se noget på torvet, men i dag er de jo fine. Faktisk kunne de nok godt trænge til en gang rensning, siger Ib Elberg, som var med til at klippe snoren til indvielsen.

