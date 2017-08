Se billedserie Rasmus Nygaard fra LG Insight fortalte om de fantastisk gode erfaringer med branchepakkerne. Foto: Anders Ole Olsen

Flygtningene kommer i job

Faxe - 18. august 2017 kl. 13:44 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe og Ringsted kommuner har indledt et ambitiøst samarbejde om såkaldte »branchepakker« der skal sikre, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft iblandt de flygtninge, der er i et integrationsforløb.

Statens styrelse for arbejdsmarked og rekruttering har betalt knap 800.000 kroner for uddannelse af medarbejdere og en undersøgelsen af virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft. Det er forventningen at 100 borgere i Faxe og 35 i Ringsted vil kommer i et ordinært job i løbet af de kommende to år. Analysen, der er lavet at LG Insight, viser at brancheområdet »handel« har det største medarbejderbehov med henholdsvis 174 jobåbninger i Faxe og 280 i Ringsted.

Dernæst kommer »sociale institutioner« med henholdsvis 94, 83 ledige stillinger, mens »byggeri og anlæg« har et behov for 58 medarbejdere indenfor Faxe Kommune og 121 indenfor Ringsted Kommune.

Navnlig fødevareindustrien er meget interessant for borgerne, der gerne vil arbejde tæt på, hvor de bor. Således er der opgjort et behov for 42 nye medarbejdere i Faxe og 76 i Ringsted. Der er også i alt 100 lokale job inden for »service/rengøring« at søge lokalt.

Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) og beskæftigelsesudvalgsformand i Faxe Kommune Finn Hansen (S) roser initiativet, der skal gøre flere af de nye borgere selvforsørgende.