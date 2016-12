Flere børn går i privatskoler

Faxe Kommunes budget for 2017 viser, at andelen af elever, der går i privatskole nu er steget til 17,3 procent.

- Folkeskolen skal være så god som mulig, og jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at den er under pres. Men jeg forventer ikke, at vi når op på hverken 40 eller 50 procent. Jeg tror på, at andelen af privatskoleelever forbliver under 20 procent i Faxe Kommune, siger ududdannelsesudvalgets formand Jonas Kristinsson (V) og tilføjer: