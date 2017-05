Hos Royal Unibrew er ansat to medarbejdere i IGU-forløb, fortæller produktionschef Keld Norup Lauridsen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Firmaer bruger integrations-ordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Firmaer bruger integrations-ordning

Faxe - 31. maj 2017 kl. 18:41 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man skal ind på det danske arbejdsmarked, så er uddannelse vejen frem. Det mener man i Faxe Kommune, der er en af de kommuner i landet, som virkelig har taget ordningen om integrationsgrunduddannelsen (IGU) til sig.

Ordningen går ud på, at flygtninge kan få et to-årigt forløb i en virksomhed, og en del af den periode består af et skoleforløb.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Jyllandsposten er der 21 kommuner, der slet ikke har brugt ordningen. I Faxe kommune har man dog i den grad taget ordningen til sig, og det har resulteret i, at 14 flygtninge har fået IGU-forløb.

Succesen i Faxe Kommune er ifølge borgmester Knud Erik Hansen (S) et udtryk for, at man gør en indsats.

- Vi lykkes med det, fordi vi prioriterer det. Nu er man blevet enige om at lave en særlig uddannelse, der skal hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet, og så bør vi også tage det alvorligt, siger han.

En af de arbejdsgivere, der har valgt at bruge ordningen er Royal Unibrew. De har ansat to flygtninge i IGU-job, som starter 6. juni.

Øl-mastodonten har tidligere haft en del flygtninge i praktikophold, med svingende succes.

- I praktik-ordningen får de den samme ydelse for at gå på arbejde, som de ville få, hvis de var derhjemme. Derfor har der manglet noget incitament for at møde på arbejde, siger produktionschef i Royal Unibrew Keld Norup Lauridsen.

- På IGU-ordningen får de ikke fuld løn, men de får stadig væsentlig mere, end de gør på en integrationsydelse, og derudover får de jo uddannelsen. Når de gennemfører det her forløb, har de ret til at gå til en a-kasse, og de kan også vælge at læse videre, så de kommer ud af systemet og bliver mere flyvefærdige i samfundet, siger han.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 30. maj og i Sjællandske Næstved onsdag 31. maj.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/e-avis?utm_source=faxe&utm_medium=SN&utm_campaign=loginside