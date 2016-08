Henrik Larsson og Jesper Larsen, Biografen Kantens ejere, inviterer til en ny sæson med Filmklubben Delicatessen - nu i et nyt format. Foto: Kathrine Harvey

Filmklub ændrer format efter 25 år

Faxe - 27. august 2016 kl. 10:00 Af Kathrine Harvey

Der er sket meget i filmbranchen, siden Biografen Kantens tidligere ejer, Lars Prætorius, startede Filmklubben Delicatessen. Her har man i 25 år kunne se - og ønske - film af mere kunstnerisk karakter.

Filmklubben træder i den kommende sæson ind i sin nye voksne tilværelsen, for Jesper Larsen kalder det.

- Som udgangspunkt er det i virkeligheden ikke sjovt for os som biograf at vise gamle film. Konceptet med at vise »gamle film« i biografen er helt modstridende med, hvad man burde, men med vores kapitalistiske øjne, så gør vi stadig et forsøg på at fremdyrke markedet for artfilm, og det tror vi på er der, siger Jesper Larsen.

Delicatessen bliver derfor nu til en regulær rabatordning for artfilmelskere. Det betyder, at medlemskabet som man kender det - med de syv faste film til en fast pris - forsvinder. I stedet er det nu muligt at købe et rabatark med fem billetter til 375 kroner. Rabatbilletterne kan herefter ombyttes til de film i Biografen Kantens program, som har tilnavnet Delicatessen. På biografens hjemmeside vil man tillige kunne se en liste over de kommende film, hvor rabatkuponerne kan benyttes. Listen opdateres løbende, i takt med at filmene bookes til visning i Biografen Kanten.

Rabatbilletterne er ikke personlige, og der er ingen grænser for hvor mange rabatbilletter der må indløses pr. film. På den måde kan den nye version af Delicatessen også bruges som mængderabat, hvis man er en større gruppe, der ønsker at se en af filmene der indgår i ordningen. Rabatten kan med andre ord, indløses til alle visninger af den givne film, hverdag såvel som weekend, eftermiddag såvel som aften, og er der en film i ordningen man ikke ønsker at se, springer man den enkelt over, og indløser sin rabatbillet til en anden film i ordningen. Man misser derfor aldrig en film, man har betalt for.

Fra man køber rabatkuponerne har de en gyldighed på 12 måneder. Men med planer om 15-20 »Delicatessefilm« om året, burde det være en smal sag, mener Jesper Larsen. Den første film i Biografen Kantens Delicatesseprogram bliver The Lobster af Yorgos Lanthimos, med blandt andre skuespilleren Colin Farrell, der i år modtog juryens pris ved filmfestivalen i Cannes. Den vises 1. september.

Parret Jesper Larsen og Henrik Larsson overtog biografen i oktober sidste år, og 40.000 gæster har til dato lagt vejen forbi de to biografsale på Østervej.

- Det er samme niveau som i 2014, så det er gået skidegodt. Men vi biografejere er nok lige som landmænd: vi er aldrig helt glade og ikke helt kede af det, siger Jesper Larsen.

Biografparret, der oprindeligt kommer fra København, er i øvrigt flyttet ind i skønt hus med have i Faxe by, fortæller han.