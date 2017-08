Se billedserie Foto: Cecilie Hänsch

Fest på stranden er også for voksne

Faxe - 07. august 2017 kl. 11:00 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Guldpige var der og DJ Faustix. Og i omegnen af 500 fest-stemte deltagere.

Første lørdag i august er allerede en tradition. Der er beachparty i Faxe Ladeplads. Og det er ikke kun for de unge, fortæller arrangør-gruppen.

- De første år var det rigtig svært at skaffe frivillige, men nu har folk set, at vi faktisk holder det, vi lover - og ikke mindst at der er styr på tingene, siger Lis Pedersen.

Hun er sammen med otte andre arrangør af Beachparty i Faxe Ladeplads.

- Det var godt nok hårdt det første år; også fordi de unge arrangører virkeligt var unge: men vi er alle vokset med opgaven, og der kommer hele tiden nye frivillige - så sent som her søndag formiddag nede på stranden, fortæller Lis Pedersen.

For selvom Beachparty i Faxe Ladeplads er noget så sjældent som 500 unge, der samles for at feste uden at ødelægge noget - politiets døgnrapport melder om ingen sager natten til søndag - så er der affald, der skal fjernes og telte, der skal pilles ned efter en fest, der har varet fra klokken 15 lørdag eftermiddag til klokken 2 natten til søndag.

- Vi har uddelt breve med en lille hilsen og et sæt ørepropper til de nærmeste naboer, for vi ved godt, at det larmer, men vi kan så godt li' at have glade naboer, siger Lis Pedersen.

- Nu er jeg træt men virkelig glad. For mig er beachparty endnu et bevis på at vi virkelig rykker, når vi løfter i flok her i Faxe Ladeplads, siger Lis Pedersen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og Sjællandske Næstved mandag 7. august.

