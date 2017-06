Fem millioner til Haslev Station

- Det er jeg enormt glad for at høre. Det er så perfekt. Det betyder, at vi vil have pengene til at realisere den nye busholdeplads ved det gamle posthus. Nu er det vigtigt, at vi ikke ryster på hånden i efterårets budgetforhandlinger, for det er helt centralt, at vi også får realiseret underføringen af jernbaneoverskæringen. Alle projekterne ved stationen passer så godt sammen og vil gøre det endnu mere attraktivt at arbejde, bo og handle i Haslev, siger teknik- og miljøudvalgsformand i Faxe Kommune Ivan Lilleng (K).