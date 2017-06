Fejl i seks ud af syv børne- og familiesager

Den samlede omgørelsesprocentet - gennemsnittet af de afgørelser på klagesager, der enten er hjemvist til fornyet behandling i kommunen eller hvor Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse i forhold til det samlede antal klager - når op på 64,3 procent for andet halvår 2016 på børne- og familieudvalgets ansvarsområdet. Konkret betyder det, at ni af de 14 sager, der er afgjort af Ankestyrelsen, enten er hjemvist eller ændret. Til sammenligning var tallet i første halvår 2016 44,4 procent.

- Af de ni sager er der forskellige grader af fejl - procedurefejl og formentlig en dobbeltregistrering af den samme sag, fordi begge forældre har klaget. Og så har Ankestyrelsen valgt at ændre én afgørelse, hvor vi har været uenige med Ankestyrelsen om anbringelse af en snart 18-årig. I mange af sagerne ville afgørelsen være samme, udkommet af sagen ville være det samme. Det er altid et problem, når procedurerne ikke bliver overholdt, men sagens substans er også vigtig. Vi har mange sager alene på dette område, så vi kan formentlig ikke undgå fejl, men det er vores opgave at sørge for, at det ikke sker, siger centerchef Kasper Sonne.