Feddet får ros for redningsveste

Badegæsterne på Feddet Strand i Faxe Ladeplads har i år måttet klare badesikkerheden uden livreddere. Tryg Fonden opsagde nemlig tidligere i år deres aftale med Faxe Kommune om at sørge for livreddere på stranden, og det sendte Feddet Camping i tænkeboks.

Det udmundede i en aftale med Faxe Kommune om at opsætte stativer med redningsveste og svømmeveste til fri afbenyttelse på stranden, så badegæsterne selv kunne øge sikkerheden på stranden, og den idé har nu vist sig at være en kæmpe succes.

- Vi har fået stor ros for vores initiativ med svømmeveste og redningsveste på stranden, både fra vores egne gæster og fra folk udefra. Der var en der skrev på Facebook, at han faktisk aldrig havde set et lignende tiltag på nogle strande i hele Europa, og det viser bare, at man sagtens kan have en sikker strand, hvis man er proaktiv og kommer på en god løsning, fortæller Kasper Kristensen, der er lejrchef på Feddet Camping.