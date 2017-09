Feddet Camping i flot Top 10

- Det er stort, for her taler vi om Europas største campingmagasin, og det er brugerne der har vurderet os til at være en af de mest hippe pladser. Det er ikke noget, vi har prøvet før, og det er rart at få den anerkendelse af, at vi leverer et godt produkt og god service, siger han.